 

В гостях у Эшли Симпсон и Эвана Росса: экскурсия по особняку пары за 4 миллиона долларов

14.09.2020, 18:10, Разное

В мае стало известно, что младшая сестра Джессики Симпсон, певица Эшли Симпсон, и ее супруг Эван Росс в скором времени станут родителями. Для Эшли это будет уже третий ребенок. А пока пара ожидает рождения мальчика, они решили подыскать для своего семейства еще один особняк – и нашли стильное здание за 4,5 миллионов долларов в престижном районе Лос-Анджелеса, Энсино.

Новый дом Эшли Симпсон и Эвана Росса

Места в новом доме хватит как Эвану и Эшли, так и их детям: площадь особняка составляет 580 квадратных метров, и в нем есть 5 спален и 6 ванных комнат, просторная гостиная, столовая, оборудованная последними техническим новинками кухня и кабинет. Прохожие досаждать детям пары также не будут – как и остальные дома в этом богатом районе, новый особняк огражден от проезжей части живой изгородью и высокими деревьями. На подъезде к дому также расположен гараж, в который поместится два автомобиля.

Здание также примечательно и большой площадью всех комнат – особенность постройки, которой и славятся дома в Энсино. Во всех комнатах много простора (и пространства для игр маленьких детей), высокие потолки и большое количество окон. Главная спальня также снабжена двойной гардеробной, которая идеально подойдет Эвану и Эшли: пара не раз говорила в интервью, что они любят меняться вещами. Ну и конечно, не стоит забывать и о прочих “стандартных” бонусах подобных особняков – большом бассейне и собственном кинозале со звуконепроницаемыми стенами. Все, что нужно для жизни – и даже больше.



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