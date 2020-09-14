 

В Новгородской области 87 классов перешли на удаленку из-за коронавируса

14.09.2020, 18:08, Новости дня

Учащихся 87 классов школ в Новгородской области перевели на дистанционное обучение в связи с заболеваниями ОРВИ (81 класс) и коронавирусом (шесть классов).

«В Новгородской области на сегодняшний день переведены на дистанционное обучение по COVID-19 шесть классов, в которых обучаются 165 детей. Закрыты на карантин по одному классу в школах № 10, 17 и 33, в гимназии № 3; в школе № 2 города Пестово закрыты два класса. На дистанционное обучение по гриппу и ОРВИ переведен 81 класс в 27 школах области: в Великом Новгороде, Пестовском, Хвойнинском, Боровичском, Новгородском, Любытинском, Крестецком, Валдайском районах. Всего 1999 учеников», – пояснили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

При заболевании ОРВИ более 20% учеников в классе детей отправляют на дистанционное обучение для разобщения коллективов, говорится в сообщении.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об особенностях осеннего сезона на фоне пандемии и возможной второй волне коронавирусной инфекции.



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