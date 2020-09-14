 

Мнение: Шведы и французы подтвердили – в Навальном «Новичок»

14.09.2020, 18:01, Разное

Кабинет министров Германии в очередной раз призвал Россию к комментариям: «Мы вновь призываем Россию представить свои объяснения по поводу произошедшего. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами по дальнейшим действиям», – цитирует кабмин ФРГ Esquire.

Сегодня появились результаты дополнительных исследований, проводимых во Франции и Швеции. Как заявляет немецкое правительство: образцы, взятые у Навального, были направлены в эти две страны для проведения независимого расследования.

То есть, вы в своем кружочке взаимозависимых государств проводите «независимые» исследования, Россия это должна комментировать, но нам никаких образцов засылать не хотите? Россия должна прокомментировать что?

ОЗХО проснулась и собирается самостоятельно взять образцы для проведения своих исследований, но скорее всего им их передадут доблестные врачи клиники Шарите. Уникальная история с самым опасным и боевым отравляющим веществом, образцы которого совершают турне по странам-членам НАТО.

Россия ждет образцы Навального, чтобы сопоставить с теми, которые были взяты у Алексея в Омске. Почему в ЕС никто не просит этих анализов, неужели из омского образца можно было вымыть следы «Новичка»? Нет, проще добавить их в свежие и отправить на исследования и призывать Россию к комментариям.

Источник: Теория элит



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