Пенсионера из Еврейской автономной области осудили на 20 лет за шутки про евреев

14.09.2020, 18:01, Разное

78-летний Иван Петров был признан виновным по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за неоднократное размещение в социальных сетях шуток про евреев.

Дело пенсионера Петрова содержит более 10 томов и состоит из нескольких уголовных эпизодов. В течение продолжительного времени сотрудники силовых ведомств отслеживали активность Петрова в интернете и документировали все его действия. В материалах дела говорится, что пенсионер ежедневно публиковал советские анекдоты про евреев и старые антисемитские шутки на своей странице «ВКонтакте». Петров также часто жаловался на проблемы ЖКХ в регионе и считал, что в отсутствии воды в кране виноваты представители иудаизма.

Пресс-секретарь суда Семен Блюхер прокомментировал вынесенный приговор: «У меня нет особого желания говорить за этого господина, но я таки скажу, что этот негодяй получил по заслугам. В мире есть всего два места, где за евреев могут заступиться. Это Израиль и наша скромная Еврейская автономная область. Мы не потерпим никакого проявления антисемитизма».