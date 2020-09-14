 

Жасмин взволновала фанатов новым образом

14.09.2020, 17:53, Разное

Известная российская певица Жасмин взволновала поклонников своим новым образом. Многие посчитали, что артистка на опубликованных в Instagram фотографиях выглядит довольно дерзко, но снимки в целом понравились подписчикам.
Жасмин не часто публиковала фотографии в необычных образах, поскольку в основном предпочитает женственный стиль и естественный макияж. Однако в целом артистка не против выйти за собственное рамки и попробовать что-то новое. На свежих снимках исполнительница позирует с новым цветом волос. Для фотосессии она выбрала свободный яркий халат, на рукавах которого присутствует бахрома.

В комментарии к посту Жасмин призвала фолловеров стараться по жизни вдохновлять окружающих. Подписчики сразу же обратили внимание на новый цвет волос артистки и сделали ей множество комплиментов.



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