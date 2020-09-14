Эксперты предсказывают скорый обвал цен на смартфоны iPhone 11 и iPhone SE 2020

14.09.2020, 17:43, Разное

Аналитики рынка мобильных технологий предсказывают обвал цен на смартфоны производства Apple. По данным экспертов, совсем скоро снизится стоимость популярных моделей iPhone 11 и iPhone SE 2020.

Изменение ценника будет вызвано выходом аппаратов нового поколения от американской корпорации. Статью о вероятности перерасчета стоимости гаджетов обнародовали специалисты аналитической компании JPMorgan Chase. Apple уже неоднократно использовала такую политику в ценообразовании. Она направлена на повышение избавление от внутренней конкуренции между товарами собственного производства. Также подобный ход акцентирует внимание потребителя на актуальности и инновациях новой генерации iPhone. С выходом очередных моделей производитель распродает предыдущие модификации с меньшим технологичным потенциалом.

При этом стоит отметить, что на фоне тенденций рынка смартфонов, тем более учитывая факт новаторства американской компании, ее аппараты актуальны даже спустя пару лет. Поэтому такая покупка может быть очень выгодной. Часто подобные смартфоны предыдущих серий поклонники бренда продают с рук для того, чтобы, добавив определенную денежную сумму, купить последнюю модель.

Также стоит отметить, что последние несколько месяцев на мировом рынке отмечается падение спроса на iPhone бюджетного сегмента. В первую очередь это происходит из-за пандемии коронавируса и ограничений, вызванных нею. В Соединенных Штатах из всего количества «яблочных» фирменных точек продаж сейчас работает менее 60 процентов. Кроме того, как отмечает «Инфореактор», покупатели хотят получить именно последнюю модель с новейшим дизайном и техническими характеристиками, наиболее соответствующими запросам времени.