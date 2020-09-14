Актриса Мирослава Карпович кардинально сменила образ

14.09.2020, 17:53, Разное

Актриса Мирослава Карпович, которой приписывают отношения с Павлом Прилучным, решила кардинально преобразиться. Результат смены имиджа звезда сериала «Папины дочки» показал в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

После увиденного многие подумали, что Мирослава Карпович, которая практически всегда носила темный цвет волос, решила перекраситься в светлый. Впоследствии выяснилось, что преображение оказалось ненастоящим. Возлюбленная Павла Прилучного просто воспользовалась популярным приложением, которое позволяет примерить на загруженное фото любую прическу.



Изображение взято с: Instagram @m1r0slava_karpovich

Напомним, что Карпович стала известна после выхода ситкома «Папины дочки». В последнее время ее имя начало чаще мелькать в светской хронике. Актрису называют новой пассией Павла Прилучного, который после восьми лет официального брака развелся с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. У пары остались двое общих детей – сын Тимофей и дочь Мия. Согласно неподтвержденной информации, Прилучный начал встречаться с Карпович еще до расставания с женой.