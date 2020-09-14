 

Актриса Мирослава Карпович кардинально сменила образ

14.09.2020, 17:53, Разное

Актриса Мирослава Карпович, которой приписывают отношения с Павлом Прилучным, решила кардинально преобразиться. Результат смены имиджа звезда сериала «Папины дочки» показал в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
После увиденного многие подумали, что Мирослава Карпович, которая практически всегда носила темный цвет волос, решила перекраситься в светлый. Впоследствии выяснилось, что преображение оказалось ненастоящим. Возлюбленная Павла Прилучного просто воспользовалась популярным приложением, которое позволяет примерить на загруженное фото любую прическу.

Изображение взято с: Instagram @m1r0slava_karpovich
Напомним, что Карпович стала известна после выхода ситкома «Папины дочки». В последнее время ее имя начало чаще мелькать в светской хронике. Актрису называют новой пассией Павла Прилучного, который после восьми лет официального брака развелся с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. У пары остались двое общих детей – сын Тимофей и дочь Мия. Согласно неподтвержденной информации, Прилучный начал встречаться с Карпович еще до расставания с женой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Новая версия Apple TV получит функцию поиска пульта

07.08 / Учёные: Тренировки в определённое время ускоряют сжигания жира

05.07 / Ученые создали молекулу, избавляющую от боли и депрессии

09.08 / Мнение: Белорусы выбрали судьбу Лукашенко

27.08 / В финале танкового биатлона азербайджанцы промахнулись по мишени и попали по армянам

07.07 / Младенец родился с противозачаточной спиралью

20.07 / Скандалы: «Вы взвалили на мои плечи эту ношу»

07.07 / Вышивка шарфов, плетение корзин и создание семенных бомб: королева Рания с дочерью Иман посетили Умм-Кайс

02.07 / Мнение: Кто из них спасёт Россию?

29.06 / Ученые описали случаи добровольного употребления некачественной пищи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска