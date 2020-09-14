 

Германия потребовала прекратить критику выводов об отравлении Навального

14.09.2020, 17:52, Новости дня

Тот факт, что независимые лаборатории в других странах подтвердили факт отравления Алексея Навального российским нервно-паралитическим веществом, должен положить конец критике выводов Германии, заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас.

Ранее в понедельник правительство Германии объявило, что лаборатории во Франции и Швеции проверили взятые у российского оппозиционера пробы материалов и обнаружили, его внезапную болезнь вызвало разработанное в СССР отравляющее вещество из группы «Новичок».

«Мы рассчитываем, что гонец, принесший плохие вести – то есть мы – больше не будет подвергаться критике», – заявил Маас на пресс-конференции в Берлине.



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