Стивен Мнучин обещает новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом

14.09.2020, 17:52, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник допустил возможность договоренности администрации Белого дома с Конгрессом об увеличении федеральной помощи компаням и частным лицам в связи с эпидемией COVID-19.

«Я продолжу работать над этим. Я сказал спикеру [Нэнси Пелоси], что готов вести переговоры в любое время, без каких-либо условий», – сказал он в интервью CNBC.

Накануне спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси также выразила оптимизм.

Тем временем число случаев заболевания коронавирусом в США продолжает расти, превысив 6,5 миллионов человек. Эпидемия унесла жизни более 194 тыс. американцев.

В середине мая Пелоси и ее коллеги-демократы, контролирующие Палату представителей, приняли законопроект об экономической помощи (stimulus plan) в размере 3,4 трлн долларов. Сенат, где большинство у республиканцев, выдвинул встречное предложение на сумму один триллион долларов, но эта инициатива не получила достаточной поддержки. На прошлой неделе в Сенате обсуждался пакет в размере 300 миллиардов долларов, но его также не приняли.

Отвечая на вопрос о мерах, которые может предпринять президент Трамп, если Конгресс не придет к соглашению, Мнучин отметил: «Есть ограничения. Вот почему очень важно, чтобы у нас были стимулы, которые помогают тем сферам экономики, которые нуждаются в поддержке».

Он добавил, что с нетерпением ожидает двухпартийного предложения от законодателей, которое может появиться уже в понедельник. По данным издания Politico, группа законодателей готовит план, не предусматривающий дополнительной помощи для штатов и муниципалитетов. Ранее демократы настаивали на оказании помощи региональным иместным властям, но для администрации он был неприемлемым. Подтвердить эту информацию пока не удалось.

Беседуя с журналистами в Белом доме, Мнучин также рассказал, что на этой неделе планируется доработать детали договоренности о финансировании правительственных ведомств в следующем финансовом году, то есть начиная с 1-го октября 2020 года.