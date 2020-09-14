Не вернулось обоняние после коронавируса? Не паникуйте!

14.09.2020, 17:50, Разное



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Частичная или полная потеря обоняния (аносмия) при отсутствии насморка — это один из характерных симптомов COVID-19, который чаще всего указывает на инфекцию. Чувствовать запахи перестают более 60% пациентов, причем иногда это единственный признак заболевания. Как сообщил Евгений Щербина, примерно в 90% случаев способность к ощущению запахов восстанавливается в течение 2-4 недель. В то же время некоторые пациенты жалуются на длительное нарушение обоняние, которое не возвращается даже спустя три месяца.

«Существует несколько способов восстановления обоняния, которые имеют довольно вариабельный уровень “доказательности” и эффективности. Одной из наиболее эффективных и, главное, безопасных методик является так называемая “тренировка обоняния”. Смысл тренировки заключается в использовании 4 эфирных масел — эвкалипт, гвоздика, лимон и роза. Пациент должен вдыхать эти масла по очереди, на протяжение 20 секунд каждый с 10 секундными перерывами, 2 раза в день (утром и вечером)», – рассказал врач. Он отметил, что тренировку обоняния имеет смысл начинать тем, у кого оно не вернулось, как минимум, через 2-4 недели.

Похожую рекомендацию пациентам с аносмией озвучили британские исследователи, которые выяснили причину потери обоняния на фоне COVID-19. С помощью компьютерной томографии пазух носа ученые увидели, что обонятельная расщелина блокируется мягкими тканями и слизью. При этом пазухи выглядят нормально, поэтому пациент не испытывает проблем с дыханием. Это происходит из-за того, что мембранные белки вируса ACE2 «цепляются» к рецепторам на поверхности клеток верхних дыхательных путей и проникают внутрь, вызывая воспалительный ответ иммунной системы.

«Сначала мы думали, что вирус может инфицировать и разрушать обонятельные нейроны — клетки, передающие сигнал молекулы запахов в носу в область мозга, которая их распознает. Однако в результате международных исследований выяснилось, что белки ACE2, необходимые вирусу для проникновения в клетки, не обнаружены на обонятельных нейронах. Но они обнаружены в сустентакулярных клетках, которые поддерживают эти нейроны», – пишут авторы статьи.

По мнению ученых, обоняние нормализуется после того, как иммунная система справится с вирусом. Но если вирус вызвал серьезные воспалительные процессы, могут быть повреждены не только поддерживающие клетки, но и обонятельные нейроны. В этом случае восстановление может проходить очень медленно, поскольку требуется продолжительное время для регенерации нейронов из запаса стволовых клеток в слизистой носа.

Исследователи считают, что пациентам с COVID-19, столкнувшихся с этим неприятным симптомом, необходимо проводить сеансы физиотерапии с помощью различных отдушек и таким образом «тренировать» свой нос снова различать запахи.