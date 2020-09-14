 

6 предсказаний о Китае

14.09.2020, 17:51, Разное

Предсказатели во все времена обращали свой взор на Восток и давали разнообразные пророчества, но о них говорят гораздо меньше, чем о предсказаниях про США или Россию.

Из дошедших до нас старинных предсказаний, самые необычные хранятся в Пальмовой библиотеке в Индии, и написаны они на тамильском языке древними мудрецами. Считается, что там есть пророчества для всех стран и людей в мире.

Что касается Китая, то предсказания о нем касаются природных катаклизмов, которые затронут страну до 2050 года. В связи с всемирным потеплением огромное количество талых льдов уничтожат течение Гольфстрим, и в Китае начнутся мощные наводнения. В 2046 году предсказатели «увидели» приближение к Земле огромного космического тела, которое, пролетая на близком расстоянии, спровоцирует серию природных катаклизмов на планете. В Китае это вызовет катастрофическое наводнение и треть суши уйдет под воду.

Несколько других пророчеств современных ясновидящих можно объединить в одну категорию: все они предсказывают Китаю войны.

Известная американская астролог Джин Диксон предсказала, что в 21 веке Китай станет сверхдержавой и начнет наступление на Запад, включая Россию. Ему удастся занять обширные территории, но в результате победу одержит европейская коалиция. Примерно об этом же говорила другая американская ясновидящая – Вероника Люкен, с той лишь разницей, что она предсказывала войну Китая с США на Ближнем Востоке. Об участии Китая в масштабной мировой войне против США и Европы предупреждал и иеромонах Иероним Санаксарский в начале 2000-х. Его пророчество говорит о затяжной войне, которая приведет к экономическому и социальному упадку стран-участниц конфликта и, в первую очередь, Китая.

Аргентинский художник и ясновидящий, множество предсказаний которого сбылись, Бенджамин Парравичини говорил о том, что Китай создаст секретное оружие, под угрозой которого он будет добиваться мирового господства и однажды применит его, ввергнув мир в хаос.

А вот знаменитая болгарская провидица Ванга, наоборот, предвидела что Китай в 30-х годах нынешнего века сблизится с Россией и Индией, после чего они объединят свои усилия в финансовой сфере и смогут противостоять мировому кризису.



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