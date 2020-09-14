В США заявили о проблемах с принятием санкций против «Северного потока – 2»

14.09.2020, 17:48, Новости дня

Введение расширенных санкций против «Северного потока – 2» вряд ли произойдет до выборов американского президента, сообщил член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри.

Торнберри отметил, что задержка обоснована разногласиями палат Конгресса, каждая из которых представила свою версию бюджета США, в котором прописаны санкции, передает РИА «Новости» со ссылкой на USNI News.

Также введение санкций осложнено позицией Белого дома, который не желает видеть поправку, подразумевающую переименование военных баз и кораблей, названных в честь командующих-конфедератов. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не подпишет документ, если там будет такой пункт.

«Может ли это случиться до выборов? Нет, вряд ли», – сказал Торнберри.

Итоговая версия бюджета будет принята только после голосования, уверен политик.

Напомним, Берлин заявил, что судьба газопровода «Северный поток – 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что США готовят введение новых санкций против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». 24 из 27 стран ЕС выразили США «ноту протеста» по этому поводу.