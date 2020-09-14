Социологи проявили интерес к методу определения легитимности выборов от НОМ

14.09.2020, 17:48, Новости дня

Социологи выразили интерес к технологии замера легитимности избирательных кампаний, которую предложила ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Концепция была предложена 14 сентября на пресс-конференции, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сопоставление социологических замеров с результатами экзитполов и итогами выборов – это так называемая «Прямая «НОМ». Его суть в следующем: если все три статистические показателя имеют примерно одинаковое значение, это свидетельство того, что выборы прошли легитимно. Без вариативности трактовок это абсолютно прозрачный метод для оценки голосований», – рассказала председатель корпуса «За чистые выборы», исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

Социологи восприняли метод с интересом. «Метод сопоставления данных соцопросов, экзит-поллов и предварительных результатов голосования – это очень смелое решение», – отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог Виктор Потуремский. По его словам, социология – наука точная, поэтому такая методика оценки является адекватной. «Метод, безусловно, интересный, его нужно анализировать, здесь есть необходимость оценки каждого регионального кейса. Надеюсь, что социологическое сообщество примет в этом участие и даст свою оценку», – заключил он.

Так, например, в соответствие с данными соцопросов врио губернатора Калужской области Владислав Шапша набирал 71,1%, exit-pools показывали 77,1%, а предварительные результаты, посчитанные избиркомом – 71,2%. Избранный губернатором Костромской области Сергей Ситников по этим же показателям получал 64,2% – 66,3% – 64,8%. А избранный губернатором Коми Владимир Уйба 75,1% – 80,9% – 73,2%.

Аналогично близкие показатели эксперты НОМ зафиксировали в отношении партийного голосования на выборах депутатов законодательных собраний Костромской и Калужской областях.