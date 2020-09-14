Труханов опережает Филимонова в рейтинге кандидатов на должность мэра Одессы – соцопрос

14.09.2020, 17:25, Новости дня

Городской голова Одессы Геннадий Труханов по рейтингу опережает претендующего на эту должность актера, телеведущего шоумена, участника команд КВН “Одесские джентльмены” Олега Филимонова (партия “Слуга народа”). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 27 августа по 8 сентября 2020 года Киевским международным институтом социологии среди жителей этого города.

Политические предпочтения респондентов на начало сентября были следующими:

– Геннадий Труханов (“Доверяй делам”) – 61%

– Вадим Рабинович (“Оппозиционный блок – За жизнь”) – 8%

– Олег Филимонов (“Слуга народа”) – 5,5%

– Эдуард Гурвиц (самовыдвиженец) – 4,9%

– Дмитрий Голубов (самовыдвиженец) – 4,8%

– Михэил Саакашвили (“Движение новых сил”) – 4,8%

– Сергей Кивалов (Украинская морская партия) – 4,4%.

31 августа стало известно, что Филимонова выдвинули кандидатом в мэры Одессы от партии “Слуга народа”.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.