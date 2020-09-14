Лукашенко припомнил Путину Чечню: Не дай Бог это белорусам

14.09.2020, 17:23, Разное

В понедельник, 14 сентября, белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы Лукашенко прокомментировал митинги в Белоруссии.

По его словам, в сложившейся ситуации главное – не переходить “красную черту”. При этом белорусский лидер подчеркнул, что Путину это знакомо как никому другому.

“Вам пришлось эти линии чертить по Чечне прежде всего, когда вы стали совсем молодым президентом, я это помню. Не дай бог, конечно, это белорусам”, – приводит речь Лукашенко RT в своем телеграм-канале.

В ходе беседы зашла речь об изменении белорусской конституции. Ранее Лукашенко неоднократно говорил об этом, в том числе в адрес оппозиции. Владимир Путин назвал логичным и целесообразным предложение начать работу в этом направлении.

При этом Путин заявил, что белорусы должны сами разобраться с ситуацией в стране. Российский президент неоднократно призывал всех, особенно Запад, к политике невмешательства во внутренние дела республики.

После выборов президента 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты и столкновения с правоохранителями. По официальным данным, победил Александр Лукашенко. Оппозиция и Запад не приняли итоги голосования. Против несогласных силовики применили слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Более 6,7 тысячи человек были задержаны. Пострадали сотни человек. Трое погибли. Александр Лукашенко назвал ситуацию попыткой организации блиц-крига.