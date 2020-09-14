“Ничего страшного не вижу”: Иммунолог оценил рекордный прирост больных COVID-19 в мире

14.09.2020, 17:17, Разное

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил максимальный прирост больных COVID-19, фиксирубщийся в мире. ВОЗ зарегистрировала свыше 300 тысяч положительных ПЦР-тестов в день. Этот признак является началом второй волны пандемии коронавируса.

Особенно быстрыми темпами COVID-19 передается в Индии, США и Бразилии. Врач объяснил статистику тем, что заразились люди, которые не переболели в ходе первой волны. По словам Жемчугова, сейчас наблюдается продолжение пандемии, поэтому ничего страшного в такой ситуации он не видит.

Особенно прирост наблюдается в странах, где принятыми государством мерами практически удалось остановить процесс распространения COVID-19. Там осталось много людей, которые в первую волну избежали инфицирования.

Всего в мире коронавирусом заболели 29 миллионов человек. Вылечиться уже удалось 19,6 миллиона пациентов, а 925 тысяч – скончались. Впервые о вспышке нового типа коронавируса стало известно в конце декабря прошлого года. Она произошла на рынке китайского города Ухань.