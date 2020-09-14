 

“Ничего страшного не вижу”: Иммунолог оценил рекордный прирост больных COVID-19 в мире

14.09.2020, 17:17, Разное

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил максимальный прирост больных COVID-19, фиксирубщийся в мире. ВОЗ зарегистрировала свыше 300 тысяч положительных ПЦР-тестов в день. Этот признак является началом второй волны пандемии коронавируса.
Особенно быстрыми темпами COVID-19 передается в Индии, США и Бразилии. Врач объяснил статистику тем, что заразились люди, которые не переболели в ходе первой волны. По словам Жемчугова, сейчас наблюдается продолжение пандемии, поэтому ничего страшного в такой ситуации он не видит.

Особенно прирост наблюдается в странах, где принятыми государством мерами практически удалось остановить процесс распространения COVID-19. Там осталось много людей, которые в первую волну избежали инфицирования.

Всего в мире коронавирусом заболели 29 миллионов человек. Вылечиться уже удалось 19,6 миллиона пациентов, а 925 тысяч – скончались. Впервые о вспышке нового типа коронавируса стало известно в конце декабря прошлого года. Она произошла на рынке китайского города Ухань.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Членам избирательных комиссий разрешили брать работу на дом

15.05 / Черника признана одним из самых полезных продуктов в мире

07.08 / Доктор Мясников заявил о невозможности остановить коронавирус

06.08 / Сергея Фургала проверят на причастность к взрыву в Бейруте

10.09 / Скандалы: Как престиж России сровняли с землей

09.07 / Двойное тестирование позволяет предсказывать тяжелое течение COVID-19

03.08 / Мнение: О всей серьёзности ситуации с «российским ЧВК» и Беларусью

06.08 / Перед концом империи

07.08 / Прибыл на конечную

17.07 / Крупнейший анализ показал опасности предиабета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска