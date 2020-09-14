В Москве выросло число туристов

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14.09.2020, 17:08, Новости дня

Число туристов в Москве выросло до миллиона человек в месяц, но это пока в два раза меньше, чем в прошлом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Несмотря на известные ограничения, психологический взгляд на то, что ситуация сложная, неустойчивая, количество туристов выросло до миллиона человек в месяц. Этот показатель раза в два меньше, чем в прошлом году», – сказал Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это даже не деловые поездки, а именно туризм.

Ранее Европейские туристы назвали ряд причин, по которым они не едут в Россию, среди них низкая осведомленность о достопримечательностях и дороговизна путешествия.



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