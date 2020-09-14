Погода и коронавирус включат отопление
 

Погода и коронавирус включат отопление

14.09.2020, 17:13, Новости
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В связи с эпидемиологической ситуацией в стране отопительный сезон в Рыбинске может начаться раньше.

На сегодняшний день Рыбинск готов к подаче тепла на 98,8 %. К отопительному сезону наш город впервые готовит ООО «Рыбинская генерация» – дочернее предприятие ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2».

– Правительством Ярославской области прорабатывается вопрос о досрочном запуске отопительного сезона. Точная дата начала отопительного периода в регионе, в том числе и в Рыбинске, будет определена до 18 сентября. В целом мы уже готовы, – рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Отметим, со второй недели сентября в Ярославской области наблюдается рост выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом, погода в регионе стоит прохладная – на этой неделе в дневные часы ожидается не выше 10 … 15 градусов тепла, ночью около +8.

В организации города к отопительному периоду задействованы все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Почти полторы тысячи домов готовы к пуску тепла. В настоящее время «Рыбинская генерация» заканчивает работы на теплотрассах, где в летнее время выявили проблемы при опрессовке.

При подаче тепла специалисты будут обращать пристальное внимание на микрорайоны Переборы, Прибрежный, Волжский, Полиграф и дома в районе котельной на ул. Софьи Перовской.

В прошлом году отопительный сезон в Рыбинске начался 19 сентября.



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