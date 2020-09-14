 

Умные часы Huawei Watch GT 2 Pro оснастят поддержкой для беспроводной зарядки

14.09.2020, 16:55, Новости дня

Китайская компания Huawei провела презентацию новой модели умных часов Watch GT 2 Pro, которые, по словам разработчика, способны проработать в активном режиме до двух недель без подзарядки батареи.

Впрочем, сам процесс «наполнения» аккумулятора электрическим током теперь также может оказаться не таким проблематичным, как раньше. Производитель открыл возможность для владельцев умных часов пользоваться беспроводной зарядкой. В некоторых случаях для этого даже не нужно снимать гаджет с руки.

Также представители Huawei сообщили, что в данной модели смарт-вотч обеспечена поддержка более сотни тренировочных режимов, а сам гаджет выпускается в титановом корпусе. В часах есть круглый дисплей диаметром 1,39 дюйма. Разрешение картинки на нем – 454 на 454 пикселя.



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