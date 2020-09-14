Подполковник СБУ Гордон сообщил о провале операции по посадке самолёта Лукашенко в Киеве

14.09.2020, 16:51, Разное

Служба безопасности Украины ищёт ответственного за срыв совместной с ЦРУ спецоперации по свержению с должности президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как рассказал подполковник СБУ и телеведущий Дмитрий Гордон, он предложил и получил согласие белорусского лидера на совместный полёт в Сочи. Для того чтобы забрать журналиста по дороге борт №1 должен был приземлиться в Борисполе, где его бы окружили спецназовцы и арестовали Лукашенко. Далее его планировалось передать или коллегам из ЦРУ, или в Гаагу, где главу государства ожидал бы международный суд. В последний момент по необъяснимым причинам самолёт с президентом изменил курс на Сочи, полностью минуя территорию Украины.

– Господа! Ну сколько можно? Так суверенитета у нас не будет никогда. Какие-то кроты, агенты Путина пробрались прямо в высшие эшелоны власти. Иначе, как объяснить, что борт Лукашенко в последний момент изменил курс. Призываю СБУ, Генпрокуратуру, всех силовиков и гражданское общество подключиться к расследованию дела и выявить предателя. Мы просрали такую прекрасную возможность помочь братскому белорусскому народу, — заявил Гордон.

В заключение журналист-агент добавил, что вместо Лукашенко пост президента Белоруссии должна была занять Светлана Тихановская, что было согласовано с большинством стран ЕС и США. Из-за провела операции она останется в Польше.