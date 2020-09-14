Лавров отменил визит в Берлин

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14.09.2020, 16:40, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров не поедет в Берлин на церемонию закрытия «перекрестного» Года научно-образовательных партнерств из-за того, что в ней не будет участвовать его немецкий коллега Хайко Маас, а сама программа существенно урезана.

Церемония с участием министров обеих стран должна была пройти 15 сентября 2020 года, сроки согласовали еще в 2019 году и получили подтверждение в ходе переговоров 11 августа, сообщается на сайте МИД.

«3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным», – пояснили в ведомстве.

На этом фоне принято решение об отмене визита российского министра. Соответствующая информация доведена до германской стороны. Лавров направит участникам церемонии приветствие.

Напомним, на прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что российского блогера Алексея Навального, привезенного на лечение в ФРГ, якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.



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