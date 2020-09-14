В Великобритании возобновились клинические испытания оксфордской вакцины от COVID-19

14.09.2020, 16:35, Разное



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Британско-шведский фармгигант AstraZeneca и Оксфордский университет (University of Oxford) возобновили третью фазу клинических испытаний аденовирусной вакцины от коронавируса, сообщает Bloomberg. Исследования были приостановлены на прошлой неделе после того, как у одного из участников было выявлено серьезное заболевание. Западные СМИ распространили информацию о том, что после введения препарата у добровольца был диагностирован поперечный миелит — воспалительный синдром, поражающий спинной мозг. В течение нескольких дней проводилось независимое расследование, в ходе которого требовалось установить, является ли заболевание побочным действием вакцины. Как информирует Bloomberg, оксфордская команда отказалась разглашать данные о состоянии здоровья пострадавшего добровольца.

Отметим, что препарат, созданный AstraZeneca совместно с учеными Оксфорда, является один из фаворитов международной гонки за вакциной. В третьей фазе клинических испытаний принимают участие около 30 000 добровольцев из США, Великобритании, Бразилии и Южной Африки. Препарат представляет собой вакцину на основе аденовируса шимпанзе (ChAdOx1), который безопасен для человека. Этот вирус генетически модифицирован для кодирования шиповидного белка коронавируса. При попадании в человеческий организм он заставляет клетки вырабатывать белок коронавируса и «тренирует» иммунную систему распознавать его. Векторную вакцину против COVID-19 с аналогичным механизмом действия также создала команда НИЦЭМ им. Гамалеи в России.

В мае AstraZeneca подписала с США сделку на $1,2 миллиарда долларов на проведение клинических испытаний и поставку 300 миллионов доз вакцины. Фармгигант также заключил сделки по всему миру на поставку 3 миллиардов доз препарата.