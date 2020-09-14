Главнокомандующий ВСУ Хомчак выздоровел от COVID-19
14.09.2020, 16:10, Новости дня
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак выздоровел от COVID-19. Об этом 14 сентября сообщает сайт Офиса президента.
Во время сегодняшнего совещания президент Украины Владимир Зеленский поздравил Хомчака с выздоровлением.
“Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета”, – сказал Зеленский.
О том, что Хомчак был инфицирован коронавирусом, 10 сентября сообщил волонтер Александр Колым.
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