 

Главнокомандующий ВСУ Хомчак выздоровел от COVID-19

14.09.2020, 16:10, Новости дня

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак выздоровел от COVID-19. Об этом 14 сентября сообщает сайт Офиса президента.

Во время сегодняшнего совещания президент Украины Владимир Зеленский поздравил Хомчака с выздоровлением.

“Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета”, – сказал Зеленский.

О том, что Хомчак был инфицирован коронавирусом, 10 сентября сообщил волонтер Александр Колым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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