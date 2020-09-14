 

Россия сохранила 40-е место в мире по заболеваемости COVID-19

14.09.2020, 16:08, Новости дня

Россия не изменила позицию в рейтинге стран по заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек, оставшись на 40-м месте, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я бы хотела отметить, что на сегодняшний день Российская Федерация остается на 40-м месте по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения», – передает ТАСС слова Поповой.

Ситуация с коронавирусом в РФ остается стабильной на протяжении последнего месяца, за исключением 15 регионов, рассказала чиновница.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что соблюдение всех мер профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, гриппом и респираторными заболеваниями – это залог здоровья россиян.

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что из-за смены сезона ожидается добавочный рост заболевших новой коронавирусной инфекцией, так как у россиян снижается иммунитет, а также увеличиваются контакты друг с другом.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин привел положительную статистику выявления коронавируса в Москве по сравнению с июлем и сообщил об отсутствии планов вводить коронавирусные ограничения в столице.



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