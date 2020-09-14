Мнение: Срочно! Франция и Швеция признались в соучастии отравления Навального вместе с Германией!

14.09.2020, 16:00, Разное



Господи, зачем современные европейские идиоты такие тупые? Читайте заявление снусмумриков из ФРГ, что они "обратились" в военные лаборатории Швеции и Франции и там "независимо" – подтвердили (Сэр, есть, сэр!) – что самого красивого бьюти-блогера России… конечно, отравил Путин!

Три независимые лаборатории в Европе подтвердили наличие в организме Алексея Навального ядов группы "Новичок". Об этом сообщил представитель Федерального правительства Германии Штеффен Зайберт, слова которого приводятся на сайте правительства.

"Господи, ну почему вы такой тупой?" – задавался риторическим вопросом герой Жени Лукашина в известной картине. Я задаюсь им же. Хотя, ясно, что российская либерда и сисинята в голову умеют даже не есть, а лишь то, о чем написать я по понятным причинам не могу.

Во-первых, чтобы определить "Новичок" – его надо производить! Тем самым, ФРГ, Швеция и Франция признались в возможностях создания химического оружия массового поражения! У ОЗХО может появиться много вопросов.

Во-вторых, чтобы определить "чей" новичок – нужны материалы и формулы – а их нам, конечно, не покажут – секретно же! Из чего мы можем также спокойно делать вывод, что отравили нашего Лешика – как раз в Берлине!

Но, конечно, самое главное. Что же это за "Новичок"-то такой, от которого никто даже не помер? Тут уже у нас будут претензии к Путину, если бы мы верили европейским дегенера… партнерам.

Однако, как вы понимаете, мозг сегодня на Западе – это то, что коллективный "золотой миллиард" отринул за ненадобностью.

Окей! Зима близко – будем поглядеть!

Счастья вам.