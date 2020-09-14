 

Правительство ФРГ: три независимые лаборатории подтвердили отравление Навального «Новичком»

14.09.2020, 15:55, Разное

Три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Об этом говорится в заявлении правительства ФРГ.

Две другие международные лаборатории из Франции и Швеции, по информации кабмина, «независимо от текущих исследований ОЗХО» показали, что причиной отравления политика было нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Ранее образцы яда обнаружила военная лаборатория ФРГ.

Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у политика Алексея Навального.

«Мы вновь призываем к тому, чтобы РФ прокомментировала произошедшее. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами в отношении дальнейших шагов», — говорится в заявлении кабмина ФРГ.

Ранее отравление политика веществом из группы «Новичок» подтвердили представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт, канцлер Германии Ангела Меркель и глава НАТО Йенс Столтенберг. Западные страны заявили о нарушении международного законодательства о запрете использования химического оружия и не исключили введения новых санкций против России.

Исполняющая обязанности зампостпреда США при ООН Черит Норман Шале призвала Россию быть полностью прозрачной в отношении расследования отравления политика и привлечь ответственных к суду, то же самое призвали сделать представители Великобритании и Бельгии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАргументы пахнут ядом. Все попытки отмазаться от отравления Алексея Навального разбиваются о всего лишь один вопрос: почему не возбуждено уголовное дело?

При этом глава МВД Владимир Колокольцев и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидели ничего криминального в произошедшем с Навальным.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя тоже не нашел причин расследовать обстоятельства случившегося, так как РФ «не получила ничего, что позволило бы соответствующим органам провести свое де-юре расследование».

Уголовное дело по факту отравления политика в РФ так и не заведено.

Источник: Новая газета



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