 

Лукашенко выразил желание держаться ближе к «старшему брату – России»

14.09.2020, 15:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».

Особенно это касается экономики, добавил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Белорусский президент также затронул тему иностранного вмешательства в ситуацию в республике, отметив, что «если кому-то за границей хочется почесать руки, можем почесать».

Лукашенко поблагодарил Путина и всех россиян, поддержавших Белоруссию в поствыбороное время, за порядочность.

Он пообещал подробно информировать Путина о происходящем в республике.

По мнению Лукашенко, события в Белоруссии необходимо также обсудить в рамках ЕВРАЗЭС, ОДКБ и СНГ.

В понедельник в Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Переговоры лидеров проходили в формате «один на один», лидеры обсуждали состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений.



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