 

Фальков раскритиковал вузы за попытки обязать студентов платить за маски

14.09.2020, 15:48, Новости дня

Вузы не должны перекладывать ответственность за приобретение защитных масок на студентов, считает министр науки и высшего образований Валерий Фальков.

«У нас были попытки в некоторых вузах переложить обязанность по приобретению масок на студентов, и мы принципиально договорились о том, что это недопустимо. Потому что студенты не должны ни при каких условиях нести дополнительные расходы, даже если маска стоит от семи до 15-20 рублей – это недопустимо», – передает ТАСС слова министра.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев напомнил о другой статье расходов на профилактику ковида со стороны вузов.

«Средства необходимы на дезинфекцию аудиторий, общежитий, приобретение дезинфицирующих средств», – сказал он.

Фальков ответил на это, что в Минобрнауки решили применить адресный подход, поскольку некоторые вузы – «в основном состоятельные столичные учебные заведения» – могут сами справиться с такими задачами.

Однако, подчеркнул министр, «есть вузы, их больше в регионах, которые в силу разных причин, в том числе и в силу того, что у них в основном бюджетное финансирование и практически нет платных студентов или их мало, находятся, что называется, под ударом. Им надо будет помочь».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об изменениях в финансовой стороне обучения в российских вузах в связи с пандемией коронавируса.



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