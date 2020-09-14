Владелец TikTok отказал Microsoft в продаже соцсети

14.09.2020, 15:43, Разное

В Microsoft сообщили, что ByteDance уведомила компанию об отказе от сделки. “Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы США в сфере национальной безопасности”, – цитирует The Insider представителя американского IT-гиганта.

Как сообщает Reuters, китайцы планируют заключить сделку по продаже американского сегмента популярной социальной сети компании Oracle.

О том, что Microsoft собирается купить TikTok стало известно в прошлом месяце. Власти США считают, что приложение может передавать личные данные американских пользователей в Китай. Социальная сеть отрицает обвинения.

Президент США Дональд Трамп подписал указы о запрете американским гражданам иметь дело с ByteDance. Они вступят в силу 20 сентября.

При этом компания должна продать активы в Соединенных Штатах и уничтожить собранные о пользователях данные. В ответ китайская соцсеть подала иск в суд.