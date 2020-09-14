Кроссовер Geely Coolray приехал в Малайзию, как Proton X50

14.09.2020, 15:40, Новости дня

Известный малазийский бренд Proton поделился снимками новой модели паркетника Geely Coolray, который на внутреннем рынке будет доступен под названием X50.

В целом кроссовер сохранил оригинальный дизайн кузова, тогда как данный автомобиль сможет похвастаться улучшенной радиаторной решеткой, а также фирменными шильдиками. Из-за местных правил дорожного движения теперь кроссовер Geely Coolray имеет правый руль. Напомним, кроссовер обладает 1,5-литровым мотором, который выдает 177 л.с. мощности.

Также указывается, что новая модель имеет 7-ступенчатую автоматическую коробку передач. В автомобиле предусмотрели 6 подушек безопасности, а также применили дорогие материалы отделки. Приобрести новую модель X50 станет возможным до конца 2020 года.