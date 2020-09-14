 

Княгиня Шарлен одержала победу в соревнованиях Water Bike Challenge

14.09.2020, 15:37, Разное

На днях в Монако состоялись ежегодные благотворительные соревнования Water Bike Challenge. В этом году гонка на водных велосипедах проходила на 180-километровой дистанции – от Кальви на Корсике до Монако.  Участвовала в ней и команда княгини Шарлен под названием Serenity, что в переводе означает “Безмятежность”, которая и одержала победу в нелегком испытании.

Поддерживали Шарлен ее муж, князь Монако Альбер, и дети – принц Жак и принцесса Габриэлла. Эстафета традиционно проводится при участии ее фонда, поэтому княгиня всегда принимает в ней активное участие. Мероприятие призвано повысить осведомленность о программах, включая “Учимся плавать” и “Безопасность на воде”, которые были реализованы по всему миру. С момента создания Фонда княгини Шарлен в 2012 году более 730 000 человек, особенно дети, воспользовались этими тремя программами. 

В качестве противника Serenity в рамках соревнования выступила команда под управлением капитана Гарета Уиттстока, генсекретаря Фонда Шарлен. В заявке значился и знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, но участвовать он так и не смог в связи со скандалом. Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе был задержан на Корсике “за попытку сексуального насилия” над неназванной женщиной. По словам инсайдеров, он оголился перед молодой женщиной в одном из баров, после чего та подала в суд.



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