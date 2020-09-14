 

В США запретили сериал «Доктор Хаус» из-за эксплуатации темнокожего персонажа главным героем

14.09.2020, 15:37, Разное

Суд штата Мэриленд запретил показ телесериала «Доктор Хаус» на территории страны из-за присутствующих в картине сцен угнетения темнокожего персонажа Эрика Формана его непосредственным начальником.

Таким образом суд в полном объёме удовлетворил коллективный иск активистов движения Black Lives Matter к телеканалу Fox.

В мотивировочной части решения суда перечислено 38 сцен в восьми сезонах сериала, в которых главный герой сериала Грегори Хаус «относится к чёрному доктору как к рабу» и «угнетает его из-за расистских предубеждений».

Судья Лиза Кадди отклонила доводы защиты о том, что в команде доктора Хауса, являющегося инвалидом и наркозависимым, присутствует женщина, чернокожий и гомосексуалист.

По мнению суда, доминирование белого гетеросексуального мужчины над представителями меньшинств недопустимо даже в случае, если он сам относится к меньшинствам. Представители телеканала заявили, что будут оспаривать решение в Европейском суде по правам человека.

– Мы так старались угодить прогрессивной общественности, снимая сериал, что включили в него представителей буквально всех известных нам меньшинств. И всё равно им мало. Судья сказала, что нам придётся переделать сериал таким образом, чтобы главой отделения был доктор Форман. В этом случае придётся поменять также и его название, в общем, огромные расходы получатся, а смотреть это никто не будет, — рассказал владелец телеканала Fox Стивен Трамп.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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