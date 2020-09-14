 

Мнение: Слепому выдали права

14.09.2020, 15:25, Разное

У нас любой вопрос можно решить. Так в Медногорске слепому мужику спокойно выдали права. Ну а че такого? Действительно, многие зрячие ездят так, будто глазами и не пользуются: пешеходов не замечают, бросают свои вёдра на газонах.

Теперь прокуратура выясняет, как такое могло произойти. Удивительно, что они вообще обратили внимание на этот случай.

Оказалось, что мужчина наблюдался у офтальмолога в городской больнице с 2004 года. В 2018 году врач поставил ему диагноз “слепота обоих глаз”, однако, удостоверение ему все равно выдали.

Вопросы есть и к мужику. Нахрена ему права?

“Этот недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности”, — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Короче, пацана лишили права управления транспортными средствами через суд в связи с состоянием здоровья.

Теперь осталось разобраться, в какой автошколе учился водить наш герой, какая мед.организация выдала справку о том, что человек здоров и сколько положили себе в карман сотрудники ГИБДД.

Источник: Достало



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