Политолог: Москва может прийти к силовому сценарию смены режима в Минске

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14.09.2020, 15:23, Разное

Политолог Арсений Сивицкий рассказал, что в числе тем, которых коснутся Владимир Путин и Александр Лукашенко, будут погашение задолженностей за российский газ и рефинансирование белорусского долга. Главным пунктом повестки станет кризис в республике.

По мнению эксперта, планы Минска и Москвы по решению конфликта диаметрально противоположные. Лукашенко собирается выйти на общенациональный диалог с подконтрольной оппозицией и провести реформу Конституции в ближайшие три-пять лет. Этот замысел полностью не устраивает Кремль.

Как отметил Сивицкий, Москва не собирается ждать, когда Лукашенко вновь обведет всех вокруг пальца. План Кремля предусматривает добровольный уход Батьки с поста в течение года и приход оппозиции к власти. Также в стране будет осуществлен переход к парламентской республике.

“Лукашенко предложат добровольную отставку и переезд в Россию с персональными гарантиями и почестями как бывшему президенту”, – выразил мнение политолог.

Глава Белоруссии вряд ли согласится уйти с поста, что приведет к эскалации напряженности в республике. Риторика Минска приобретет антироссийский характер. Александр Лукашенко обвинит Россию в угрозе суверенитету и безопасности республики, добавил эксперт.

В конце концов ситуация разрешится в пользу Москвы. Граждане Белоруссии и президенты стран Запада не поверят словам Александра Лукашенко и будут приветствовать вмешательство России. “Кремль может перейти к силовому сценарию смены режима в Минске”, – допустил Сивицкий.



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