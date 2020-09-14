ООН: сообщения о пытках в Беларуси должны быть расследованы

14.09.2020, 15:20, Новости дня

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник выразила возмущение в связи с поступлением сотен сообщений о применении пыток при подавлении протестов в Беларуси и призвала расследовать все заявления о жестоком обращении, а виновных привлечь к ответственности.

«Учитывая масштабы и количество [сообщений], все утверждения о пытках и других формах жестокого обращения со стороны спецслужб должны быть задокументированы и расследованы с целью привлечения виновных к ответственности», – заявила Бачелет на открытии 45-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Она также сообщила, что ее офис получает «тревожные сообщения» о продолжающихся репрессиях с применением насилия в отношении мирных демонстрантов в Беларуси.

«Продолжают поступать сообщения, указывающие на ненужное или чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов», – заявила Бачелет на заседании совета в Женеве, где планируется провести обсуждение ситуации в Беларуси.

По ее словам, имеются «крайне ограниченные свидетельства» того, что власти Беларуси рассматривают сообщения о нарушениях прав человека.

Решение о проведении срочных дебатов в соответствии с просьбой Европейского союза было принято после голосования, при котором 25 из 47 членов Совета проголосовали за, двое против и 20 воздержались.

Председательствующая на сессии Совета ООН по правам человека Элизабет Тихи-Фиссльбергер из Австрии заявила, что дебаты по ситуации в Беларуси могут состояться в пятницу.