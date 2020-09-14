Исследование показало, что даже умеренная выпивка делает с мозгом

14.09.2020, 15:19, Разное



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Печень – далеко не единственный орган, который может повреждать алкоголь. Существует много доказательств его пагубного воздействия на головной мозг. Новое исследование, проведенное финскими учеными и опубликованное в Scientific Reports, показало, что, по всей видимости, даже умеренная выпивка способствует «сморщиванию» мозга.

Мозг мало пьющих терпит потери

В исследовании приняли участие более 350 человек в возрасте от 39 до 45 лет. Участники представили информацию о том, как часто и в каких количествах они выпивают. Оказалось, что большинство потребляет умеренные дозы алкоголя, которые, согласно сегодняшним представлениям, несут низкий риск для здоровья. В этом исследовании умеренным потреблением считалась норма в 14 стандартных порций алкоголя в неделю (одна порция – эквивалент 10 мл чистого спирта).

Оказалось, что даже умеренный уровень «пьянства» связан с уменьшением объема головного мозга сильнее возрастной нормы: это показало МРТ-сканирование. В исследовании ученые сравнивали размеры мозга участников с показателями, которые считаются нормальными.

Опасно ли это?

В данном исследовании ученые не анализировали состояние функций головного мозга участников. Однако известно, что уменьшение мозга обычно связано с ухудшением его работы. Например, это демонстрировало исследование, которое обнаружило, что под действием даже небольших доз алкоголя может уменьшаться отдел мозга под названием гиппокам. У выпивавших участников не только «сжимался» определенный отдел мозга, но и становились хуже данные когнитивных тестов (на память и скорость мышления).

Важно знать, что ухудшение работы мозга из-за употребления алкоголя можно частично обернуть вспять, перестав пить. В одном из исследований отказ от алкоголя на шесть недель улучшил работу лобных долей, к их функциям относятся мышление и регулирование поведения.