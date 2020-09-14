 

Россвязь обеспечила корректную работу связи в Единый день голосования-2020

14.09.2020, 15:17, Разное

Россвязь присоединилась к Единому дню голосования-2020 в составе рабочей группы. Цель последней заключается в обеспечении бесперебойной и безопасной работы сегмента сети связи, который предназначен для предоставления услуг в интересах избиркомов всех уровней. Компания взяла на себя обеспечение видеонаблюдения и трансляцию изображения через интернет.
В составе команды числятся замглавы Россвязи Шередин, стоящий во главе Управления госуслуг в сфере связи Гаппоев и его зам Васильев. Кроме того, компания составила перечень, включающий 50 операторов, чьи сети связи используются в интересах обеспечения работы ГАС «Выборы», ведения видеофиксации и т. д. Все присутствующие в списке компании получили от Россвязи требования, связанные с эффективным предоставлением качественных услуг связи в период как подготовки, так и проведения выборов.

В работу по организации голосования уже по традиции вовлечены ряд подведомственных организаций. В частности, ФГУП ГЦСС успешно выполнил доставку бюллетеней, которые необходимы в рамках голосования. Суммарно Спецсвязью РФ доставлено порядка 36 млн бланков в 33 субъекта страны, их общий вес превысил 160 тонн. Маршруты успели охватить не менее 900 территориально-избирательных комиссий.

ФГУП «Космическая связь» наладило осуществляемое в круглосуточном режиме дежурство, что необходимо для безопасной и бесперебойной работы инфраструктуры связи в день голосования. Привлекались к участию и некоторые вузы, среди них СибГУТИ, ПГУТИ и СПбГУТ. Здесь на избирательных участках позаботились о наличии средств индивидуальной защиты, важным моментом стало наличие необходимого оборудования, в том числе ПК, мебели, телефонов и средств видеонаблюдения. Хранение опечатанных сейфов, содержащих бюллетени, будет происходить в отдельных комнатах. Охранять их силы Росгвардии и полиции должны круглосуточно.

Состоянием на утро 14 сентября в рамках мониторинга удалось зафиксировать более 370 нарушений связи в интересах избиркома. Это в том числе нарушение работоспособности ГАС «Выборы», телефонной связи и видеонаблюдения. Среди ключевых причин такой ситуации выделяют повреждения на станциях, сбой внешнего энергоснабжения, случались и линейные повреждения.

В случае со станционными повреждениями значительное влияние за воздействием персонала и посетителей участков, где проходят выборы, вплоть до обрыва проводов и механического воздействия на камеры. Впрочем, даже в условиях отсутствия фиксированной телефонной связи поддерживать взаимодействие с избирательными комиссиями удается за счет средств подвижной радиотелефонной связи. Если происходят повреждения, в ход идут резервные системы. Не отмечено случаев полного отсутствия телефонной связи на участках в день голосования.



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