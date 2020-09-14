ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в мире

14.09.2020, 15:08, Новости дня

ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 и 2021 годы на 0,4 млн баррелей в сутки, ожидая теперь его падения на 9,5 млн баррелей в сутки в 2020 году и роста на 6,6 млн баррелей в сутки в следующем году, говорится в сентябрьском докладе организации.

«Прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году был пересмотрен в сторону понижения на 0,4 млн баррелей в сутки по сравнению с августовским докладом, до 9,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, спрос ожидается на уровне 90,2 млн баррелей в сутки», – передает РИА «Новости» содержание доклада.

Отмечается, что ухудшение прогноза связано главным образом со снижением уровня экономической активности в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Так, спрос на нефть в Индии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах во втором квартале был намного ниже, чем ожидалось изначально. Вместе с тем спрос на нефть в Китае во втором квартале превзошел ожидания.

«На 2021 год прогноз мирового спроса на нефть также был понижен примерно на 0,4 млн баррелей в сутки. Ожидается, что в 2021 году спрос вырастет примерно на 6,6 млн баррелей в сутки и достигнет 96,9 млн баррелей в сутки», – утверждается в документе.

При этом ОПЕК добавляет, что прогнозы по спросу могут быть снова понижены из-за роста заболеваемости коронавирусом и сложностей, связанных с вакцинацией. По оценкам организации, ограничения из-за пандемии и работа многих предприятий в удаленном режиме могут воспрепятстовать полному восстановлению транспортного сектора в следующем году до уровней 2019 года.

Кроме того, ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2020 году на 0,18 млн баррелей в сутки, до 11,25 млн баррелей в сутки.

Таким образом, добыча в США снизится на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2019 года, по прогнозам ОПЕК.

Прогноз по добыче в 2021 году также повышен по сравнению с августовским докладом – на 0,28 млн баррелей в сутки, до 11,48 млн.

Организация улучшила и прогноз по добыче жидких углеводородов в США.

Также ОПЕК в своем сентябрьском докладе улучшила прогноз по добыче нефти в странах вне организации в 2020 году и теперь ждет меньшего падения показателя – на 2,7 млн баррелей в сутки вместо ожидавшихся в августе 3,03 млн баррелей в сутки.

«Прогноз по добыче жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 году был пересмотрен на 360 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца, в основном за счет уровня восстановления добычи США в июне выше ожидаемого – на 1 млн баррелей в сутки в месячном выражении. Теперь ожидается снижение добычи жидких углеводородов вне ОПЕК на 2,7 млн баррелей в сутки, до среднего уровня в 62,5 млн баррелей в сутки», – добавляется в докладе.

По-прежнему ожидается, что основными драйверами роста добычи станут США, Канада, Бразилия и Норвегия. При этом большую часть этого увеличения будет представлять собой восстановление сокращенной в 2020 году добычи, а не новые проекты.

«Несколько источников прогнозируют медленное, но стабильное, восстановление цен на нефть в 2021 году при условии роста спроса, а также соблюдения обязательств странами ОПЕК+, однако опасения по поводу второй волны пандемии COVID-19 остаются высокими», – говорится в сообщении.

Ранее британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года спрогнозировала, что в ближайшие 30 лет рост глобального спроса на нефть может не возобновиться.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме – на 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года, а далее – на 5,8 млн до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии – показатель в 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.