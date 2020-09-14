 

Мнение: СКР, Бастрыкин, Бабченко, Навальный….

14.09.2020, 15:01, Разное

Когда убили Бабченко, и мы еще пили, поминая Аркадия, СКР в тот же день, буквально в течении нескольких часов и уголовное дело возбудил и сообщил об этом на своем сайте:

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.
Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в украинской столице. В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской Федерации в отношении российских граждан.

За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России»   (отсюда).

Уголовное дело по убийству Бабченко было возбуждено, хотя у СКР не было ни заявлений родственников, ни протокола осмотра трупа… Вообще ничего не было.

Расследование уголовного дела об убийстве Бабченко продолжалось даже тогда, когда Бабченко воскрес, а его «убийство» оказалось инсценировкой, родившейся в результате сотрудничества СБУ и  Бабченко… К слову, через два месяца после убийства в редакцию "Новой" пришел вот такой вот запрос:

А вот по покушению на убийство Алексея Навального у СКР есть все, что необходимо для возбуждения уголовного дела. Но уголовного дела нет.

Мне вот интересно, почему по мифическому убийству Бабченко СКР был чересчур расторопным, а вот по вполне реальному покушению на убийство Навального – не торопится возбуждать уголовное дело? Тем более сейчас, когда пошли визги, что из России Навальный улетел в коме, но не отравленным, а отравили его уже в Германии….  Вроде бы самое время следовать принципу СКР, озвученному сразу после убийства Бабченко: «следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России»…

Фотография Алексея Навального отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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