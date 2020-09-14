Хабенский помирился с худруком Женовачем, но поссорился с супругой

14.09.2020, 14:53, Разное

Недавно МХТ им. Чехова открыл очередной сезон, а на сборе труппы артисты исчерпали свой конфликт с худруком Сергеем Женовачем. С ним помирился актер Константин Хабенский, которого коллектив хотел видеть «у руля». Однако журналисты узнали о том, что артист в этот день поссорился с женой Ольгой Литвиновой.

Ранее Хабенский заявил, что с Женовачем театр стал «старым авто, которое едва тащится», а не «лайнером, мчащимся вперед». Его поддержала труппа, которая также была не в восторге от политики нового начальства. Актеров не устраивал тот факт, что МХТ им. Чехова работал без кассовых премьер и конкретных планов. Сергей Женовач на это ответил, что «в их работе невозможно обойтись без волнений». Худрук признался, что он начальник, который не потерпит интриг, так как хочет работать в мирной обстановке.

Константина Хабенского расстраивал еще тот факт, что у него на протяжении многих лет в театре была всего одна роль в спектакле «Контрабас». Поэтому новый начальник, чтобы «задобрить» конкурента, дал ему в новом сезоне сыграть главную роль в еще одной постановке. После оглашения этой новости актер сидел в ресторане напротив работы и долго размышлял. СМИ удалось заснять, что после того, как он ушел, появилась жена Ольга Литвинова. Актриса была раздраженной и уставшей. Она сидела в компании подруг и явно жаловалась на что-то, демонстрируя свое волнение. Журналисты предположили, что пара поссорилась.