Диетолог предупредила о вреде пакетированных соков для детей

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14.09.2020, 14:53, Разное

Диетолог Анжелика Дюваль пояснила о вреде пакетированных соков для детей. Последним очень нравятся эти напитки, поскольку они являются сладкими и приятными на вкус. К тому же некоторые родители часто покупают соки в магазинах для детей, ошибочно думая, что они являются полезными.
Пакетированные соки не стоит употреблять детям, поскольку они являются ненатуральными. Для организма гораздо полезнее будет съесть какой-нибудь фрукт в свежем виде. В его составе всегда есть клетчатка, снижающая уровень глюкозы в крови. Все это положительно сказывается на работе поджелудочной железы. В процентном соотношении в рационе ребенка обычно присутствует много сахара, поэтому на орган присутствует большое давление. Если пить соки каждый день, то в будущем не исключено развитие сахарного диабета второго типа.

Раз в полгода пакетированные соки можно дать ребенку в качестве угощения, исключения также составляют праздники. Однако лучше все равно самостоятельно сделать компот или же морс.

К слову, сахар присутствует и в свежевыжатых соках. Их нельзя вводить в повседневный рацион ребенка, несмотря на то, что напиток не консервирован и не стерилизован, а также обладает гораздо большим количеством натуральных витаминов, пишет «Ридус».



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