За сутки COVID-19 в Украине заболели 73 правоохранителя

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14.09.2020, 14:52, Новости дня

За последние сутки в Украине COVID-19 заболели 73 работника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в своем Telegram.

Наибольшее количество больных зафиксировано во Львовской, Черновицкой, Житомирской, Волынской, Харьковской областях и в Киеве.

Общее количество больных COVID-19 среди правоохранителей с начала пандемии – 4154 человека, выздоровели 3705 человек, умерли 11 человек.

“У некоторых инфицированных может не быть симптомов или болезнь протекает в легкой форме, но если есть хронические заболевания, это может привести к осложнениям или летальному исходу. Так, от COVID-19 скончалась сотрудница Национальной полиции. Следователь имела сопутствующие болезни, а вирус стал для нее летальным”, – рассказали в министерстве.

По состоянию на утро 14 сентября общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797. Умерли 3211 человек (33 за последние сутки), выздоровели 69 543 пациента (650 за сутки).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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