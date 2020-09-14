Пальчевский: Зеленскому надо самым серьезным образом рассмотреть возможность переноса местных выборов

14.09.2020, 14:52, Новости дня

Бизнесмен и политик Андрей Пальчевский считает, что в Украине нужно перенести местные выборы. Такое мнение он высказал 12 сентября в эфире телеканала “Украина 24” .

“Я скажу точку зрения многих мудрых людей, политиков с большим опытом старше меня. Президенту [Владимиру] Зеленскому надо самым серьезным образом рассмотреть возможность переноса [местных выборов]”, – сказал Пальчевский.

Он напомнил, что в Украине ухудшается эпидемическая ситуация из-за пандемии коронавируса.

“Киев уже в “оранжевой” зоне, он будет в “красной” через две недели. В этом нет никаких сомнений… Опять же, Зеленский сделал фатальную ошибку, поставив людей, которые абсолютно неготовы, фельдшера поставив руководить медициной страны… И [выборы должны будут состояться] в тот момент, когда у нас будет вал заболевания. Вы же понимаете, что зона будет перемещаться от запада к Киеву семимильными, к сожалению, шагами”, – сказал политик.

Он сообщил, что ходят слухи, будто власти из-за неудовлетворительной эпидемической ситуации хотят запретить голосовать на выборах пожилым людям, для которых коронавирус особенно опасен.

“Я за отмену выборов! Вы же понимаете, что они собираются сделать, какие разговоры [ходят]? Разговоры существуют о возможности заболеть гражданам зрелого возраста. То есть они хотят исключить [из избирательного процесса] граждан зрелого возраста, которые являются симпатиками ОПЗЖ, [парти пятого президента Петра] Порошенко и всех других партий… В отличие от партии власти, у которой, как вы видели, [среди избирателей] было большое количество молодежи”, – сказал Пальчевский.

Он сообщил, что планирует написать по этому поводу письмо президенту.

“Перенос на несколько месяцев и создание равных условий для всех (когда могут и бабушка, и внук проголосовать) – это правильно… Есть опыт других стран. Как писал [русский поэт Александр] Пушкин, “учись, мой сын, учение сокращает нам опыты быстротекущей жизни”. Давайте учиться опыта быстротекущей жизни у наших соседей, у поляков. [Они] перенесли (выборы президента Польши должны были состояться 10 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 28 июня. – “ГОРДОН”)… Иначе будет 100-процентная дискриминация по возрасту”, – подчеркнул политик.

При этом самым провальным шагом будет электронное голосование, если украинские власти рискнут его внедрить, считает он.

“Самое страшное будет, если они придумают электронное голосование. Это сделает власть абсолютно нелегитимной, а далее начнется фронда. И местные выборы превратятся в индикатив того, что центральная власть больше не пользуется популярностью. Далее будет сделан приговор нашему президенту. Если будет “зненацька” принято решение провести электронное голосование, легитимности выборов не будет вообще. И легитимность президента как человека, который допустил подобного рода событие, будет на нуле (глава ЦИК Олег Диденко заявил, что в Украине есть законодательная возможность проведения онлайн-голосования, но нет условий для его подготовки, он заверил, что электронного голосования на ближайших местных выборах не будет. – “ГОРДОН”)”, – сказал Пальчевский.

По его мнению, президент должен посоветоваться об этом со всеми парламентскими фракциями.

“Он должен собрать всех руководителей фракций. Не эту моностанину под названием “зеленый парламент”, а всех, в том числе представителей оппозиционных партий, и сказать: “Друзья мои, пришло время нам объединиться для того, чтобы дать возможность народу проголосовать честно”, – отметил политик.

Ведущий Тигран Мартиросян напомнил, что для отмены выборов в стране нужно ввести чрезвычайное положение.

“Вы понимаете, Тигран, на долю президента Зеленского выпало все. Все “негаразди життя”, которые можно себе представить”, – ответил Пальчевский.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

В конце августа эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась: ежедневно в стране фиксируется более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом (уже дважды было более 3 тыс. новых случаев). По прогнозам Совета национальной безопасности и обороны Украины, к местным выборам количество случаев коронавируса в стране может вырасти в три раза, до 360 тыс., что сделает избирательную кампанию одной из самых сложных за весь период независимости.

30 августа главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что местные выборы в Украине состоятся даже в регионах с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Голосование могут отменить только в случае введения чрезвычайного положения.

“Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе и в “красной” зоне [по распространению коронавируса]. Мы сейчас наработали все рекомендации, в качестве примера брали [президентские] выборы в Польше (они состоялись в июне – июле 2020 года. – “ГОРДОН”)”, – сказал Ляшко.