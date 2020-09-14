Верховная Рада 18 сентября планирует рассмотреть проект госбюджета на 2021 год

14.09.2020, 14:52, Новости дня

Верховная Рада 18 сентября планирует рассмотреть проект Государственного бюджета Украины на 2021 год. Об этом сегодня в ходе согласительного совета руководителей парламентских фракций сказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Я хотел бы напомнить, что до завтра, до 15 сентября, в Верховную Раду Украины должен поступить Государственный бюджет Украины на 2021 год. Насколько я понимаю, он будет отправлен в Верховную Раду своевременно”, – отметил он.

Он попросил председателя профильного комитета по вопросам бюджета Юрия Аристова рассмотреть проект до 18 сентября, чтобы Верховная Рада имела возможность рассмотреть этот вопрос в сессионном зале.

Сегодня народный депутат Украины от партии “Слуга народа”, постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Василий Мокан сообщил, что Кабмин Украины утвердил проект государственного бюджета на 2021 год.

В правках закона “О государственном бюджете Украины на 2020 год” от 12 августа доходы госбюджета определены на уровне 978 млрд грн. Расходы предусмотрены на уровне 1,266 трлн грн. В январе – июне 2020-го план доходов общего фонда государственного бюджета был недовыполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%, сообщали в Счетной палате Украины.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.