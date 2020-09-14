Пока все школы закрывать не будут – Кличко

14.09.2020, 14:52, Новости дня

Школы Киева продолжают работать в определенном ранее формате и по разработанным регламентам, несмотря на то, что столицу отнесли к “оранжевой” зоне эпидемической опасности, рассказал этом мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс-конференции, пишет сайт политика.

“Многие родители интересуются, как будут работать столичные школы в связи с тем, что Киев с сегодняшнего дня отнесен к “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Школы пока работают в определенном формате и по разработанным регламентам. В случае каких-либо изменений – все родители получат оперативную информацию от классных руководителей своих детей”, – отметил мэр.

С начала учебного года все директора школ имеют четкую инструкцию, как действовать в случае различных сценариев развития ситуации с коронавирусом, подчеркнул он.

“На дистанционном обучении сегодня две школы Оболонского района, как я уже говорил ранее. Там заболевание обнаружили у учителей. Также в 56 школах города на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания учеников коронавирусной инфекцией. В целом среди школьников обнаружили 179 больных. И 97 педагогов, инфицированных COVID-19”, – сообщил Кличко.

Всего с начала пандемии в Киеве подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже 17 429, умерло 272 киевлянина, 5326 жителей Киева выздоровели.