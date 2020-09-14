Полицейские устроили погоню за угнавшими машину подростками в Подмосковье

14.09.2020, 14:48, Новости дня

В Подмосковье три подростка на автомобиле попытались скрыться от сотрудников ГИБДД, они попали в аварию, начата проверка, информирует Следственный комитет.

Инцидент произошел 13 сентября на Минском шоссе в городском округе Одинцово, говорится в описании к видео на официальном YouTube-канале ведомства.

В результате аварии двое 13-летних мальчиков и их сверстница пострадали, их госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение, по данному факту начата доследственная проверка.

«Предварительно установлено, что один из пострадавших взял машину своего отчима, без его ведома, и позвал двоих своих знакомых покататься по городу Москве. Во время поездки в связи с нарушением правил дорожного движения машину с детьми начал преследовать экипаж сотрудников ГИБДД. После этого, пытаясь уйти от погони, сидевший за рулем подросток не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение», – отметили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, проводятся опросы свидетелей, изъяты записи видеорегистратора, запрошены записи камер видеонаблюдения. Также в рамках проверки будет дана оценка действиям полицейских.

В июле в Москве две несовершеннолетние девочки, уходя от полицейской погони на угнанном автомобиле «Волга», вылетели на бордюр и врезались в припаркованную легковушку.