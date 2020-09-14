Мишустин заявил о сохранении угрозы заражения коронавирусом

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14.09.2020, 14:48, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза заражения коронавирусом остается, а также отметил приближение сезонного обострения ОРВИ.

«Надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания ОРВИ, гриппом. Поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких, для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. Прежде всего, носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию», – передает ТАСС слова премьера.

Мишустин также сообщил о продлении на сентябрь стимулирующих выплат медикам и возможном продлении этих выплат сотрудникам социальных учреждений.

«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде, с перерасчетом на отпускные. Соответствующее постановление правительства подписано», – сказал он.

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что из-за смены сезона ожидается добавочный рост заболевших новой коронавирусной инфекцией, так как у россиян снижается иммунитет, а также увеличиваются контакты друг с другом.



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