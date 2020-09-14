Избитый диджей Mr. Basic умер в Крыму

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14.09.2020, 14:48, Новости дня

Диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом Mr. Basic, скончался после драки в Крыму, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Драка произошла 8 сентября под Евпаторией. В результате полученных травм музыкант был доставлен в больницу, где спустя несколько дней скончался. Спасти его жизнь не удалось», – сказал собеседник РИА «Новости».

Глава отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Ольга Кондрашова отметила, что 8 сентября врачи скорой помощи сообщили в полицию о поступлении гражданина 1984 года рождения с телесными повреждениями.

«Сообщение зарегистрировано в установленном порядке. Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса РФ – причинение телесных повреждений по неосторожности. В рамках расследуемого уголовного дела осуществляются все необходимые оперативно-следственные действия. Подозреваемые задержаны», – сообщила Кондрашова.

Напомним, в июле 2018 года Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении экс-депутата областного парламента Александра Телепнева и его приятеля Сергея Ванкевича, которые в феврале в одном из баров напали на DJ Smash.

В октябре Телепневу добавили еще два месяца колонии за участие в избиении студента в ночном клубе.



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