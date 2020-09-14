Дизайнер показал новую модель Polestar Golem

14.09.2020, 14:25, Новости дня

По поводу техники компании Polestar изначально высказывали множество мнений относительно невозможности выхода на рынок.

Однако в первом поколении Polestar 1 модель уже получила готовое исполнение, но все же сохранились недовольства из-за недостаточной экологичности транспортных средств. Что касается модели Polestar 2, то здесь полностью применили электрическую силовую установку.

В скором времени производитель готовится к выходу на рынок нового электрокара Polestar 3, который получит продвинутые параметры. Разработчики пока скрывают любые технические характеристики данного автомобиля до официального выхода. Есть предпосылки, что Polestar Golem будет предложен в виде электрического внедорожника.