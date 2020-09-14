 

Дизайнер показал новую модель Polestar Golem

14.09.2020, 14:25, Новости дня

По поводу техники компании Polestar изначально высказывали множество мнений относительно невозможности выхода на рынок.

Однако в первом поколении Polestar 1 модель уже получила готовое исполнение, но все же сохранились недовольства из-за недостаточной экологичности транспортных средств. Что касается модели Polestar 2, то здесь полностью применили электрическую силовую установку.

В скором времени производитель готовится к выходу на рынок нового электрокара Polestar 3, который получит продвинутые параметры. Разработчики пока скрывают любые технические характеристики данного автомобиля до официального выхода. Есть предпосылки, что Polestar Golem будет предложен в виде электрического внедорожника.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Кононенко прокомментировал пролет камеры сквозь дуло танка на параде Победы

19.07 / Основного фигуранта дела о торговле детьми объявили в розыск

21.07 / Эксперт назвал цинизмом Лондона обвинения беглых российских олигархов в работе на Кремль

04.08 / Лукашенко предложил провести референдум по изменению конституции Белоруссии

05.09 / Популярную девушку-блогера избили в Москве

21.08 / Пешеход выстрелил в водителя в центре Москвы

09.09 / Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX

16.09 / Политологи объяснили поражение оппозиции на выборах в единый день голосования

10.07 / В РФ составлен план возобновления международных полетов

13.07 / Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска