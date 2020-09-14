 

Компания Brabham представила свой новый суперкар

14.09.2020, 14:25, Новости дня

Известная британская компания Brabham официально рассекретила перед широкой аудиторией новый автомобиль под названием BT62R.

Примечательно, все предшествующие транспортные средства являлись болидами для гонок «Формула-1», то в очередной экземпляр в дальнейшем станет возможным эксплуатировать на дорогах общего пользования. В свою очередь, разработчиками установлен 5,4-литровый двигатель с турбиной на 700 л.с. мощности.

Данная модель приводится в движение 6-ступенчатой коробкой передач. Разработчики установили в салоне кондиционер, улучшенную акустическую систему. Кузов выполнен из карбона, который позволил радикально сократить общий вес транспортного средства. В продажу выйдет модель с двумя цветами – Signature Series и Celebration Series.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Секретная служба США рассказала о «российском вмешательстве» в выборы

21.08 / Названа возможная причина утечки воздуха на МКС

07.08 / В Сенате проходят слушания о роли федеральных сил в разгоне протестов

29.06 / Взрыв прогремел в доме на северо-востоке Москвы

20.07 / Короля Саудовской Аравии госпитализировали

12.09 / Грета Тунберг призвала сделать климатический кризис «главной темой в новостях»

26.07 / В Днепре, вероятно, нашли могилу краеведа Поля. В Российской империи его называли “малороссийским Колумбом”

06.08 / Госдеп призвал удалить китайские мобильные приложения из онлайн-магазинов США

04.09 / Минобороны Беларуси обвинило Украину в “подогревании деструктивных сил”

04.08 / Белый дом: демократы отклонили четыре предложения по пакету экономической помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска