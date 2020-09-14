Компания Brabham представила свой новый суперкар

14.09.2020, 14:25, Новости дня

Известная британская компания Brabham официально рассекретила перед широкой аудиторией новый автомобиль под названием BT62R.

Примечательно, все предшествующие транспортные средства являлись болидами для гонок «Формула-1», то в очередной экземпляр в дальнейшем станет возможным эксплуатировать на дорогах общего пользования. В свою очередь, разработчиками установлен 5,4-литровый двигатель с турбиной на 700 л.с. мощности.

Данная модель приводится в движение 6-ступенчатой коробкой передач. Разработчики установили в салоне кондиционер, улучшенную акустическую систему. Кузов выполнен из карбона, который позволил радикально сократить общий вес транспортного средства. В продажу выйдет модель с двумя цветами – Signature Series и Celebration Series.